Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Kıbrıs Türk Kültür Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yıllardır faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Kültür Derneğinin köklü bir kuruluş olduğunu ve mücadele yıllarında Kıbrıs Türkü’nün sesini Türkiye’de duyurmak için önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

“Bu derneği yaşatmak çok yerinde bir düşüncedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin sayısının çok fazla olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün kültürünü yaşatmak ve nesilden nesle taşımak açısından derneğin önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Kıbrıs Türk Kültür Derneği yeni yönetimini tebrik ederek başarılar diledi. Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türklerine sahip çıktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk Derneği, geçmişimizdir, örf, adet ve geleneğimizdir, gastronomimizdir, halk oyunlarımızdır, tiyatromuzdur” dedi.

Milli siyasetin duyurulması için farklı çalışmaların da Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin sivil toplum kuruluşu olarak yürütülmesine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kültür Derneğinin merkez Ankara ve diğer illerdeki şubeleriyle koordineli çalışmasının önemine değindi.

Ankara Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Tolga Ünsaldı da, derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.