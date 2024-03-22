Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz Karpaz Üniversitesi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Osman Örek ile ilgili seminer düzenleyecekleri için üniversite yetkililerine teşekkür eden Tatar, Örek’in Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde başbakanlık görevi yaptığını, Kıbrıs Türkü’ne büyük hizmetler verdiğini kaydetti.

Tatar, milli tarihte yer etmiş önemli kişilerin ve verilen mücadelenin genç nesillere aktarılmasının önemine de vurgu yaptı.