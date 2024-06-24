Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adanalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Aktaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Adanalılar Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılının kutlanacağına işaret ederek, “kültürel çeşitlilik ve ekonomik gelişmelerle bağımsız bir Türk devleti olarak hep birlikte bu mücadelenin içindeyiz” dedi.

Dünyada yaşanan insanlık dramlarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin bekası ve halkımızın güvenliği için hep birlikte hareket etmemiz lazım. Nereden geldiğimiz fark etmez, aynı soyun evlatlarıyız. Birlik ve beraberlik içinde yaşarken gelenek ve görenekler ülkemizin zenginliğidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Adana’nın Kıbrıs Adası’na yakınlığına dikkat çekerek, münasebetlerin gelişmesinin ve kökleşmesinin önemine değindi. Adanalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ne yürüttüğü kültürel çalışmalar ve faaliyetlerde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, farklı alanlardaki iş birliğinin devamının KKTC’nin güçlenmesi için önemli olduğunu söyledi.