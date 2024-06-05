Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, doğanın sunduğu güzellikleri korumanın ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Doğanın bize sunduğu eşsiz güzellikleri korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Gelecek nesillere temiz hava, su ve toprak sağlayabilmek için çevre bilincimizi geliştirmeli, doğayı korumak amacıyla gereken adımları atmalıyız.

Hep birlikte hareket ederek daha temiz, daha yeşil bir dünya için çalışmalıyız. Dünya Çevre Günü vesilesiyle çevre duyarlılığını arttırmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Birlikte hareket ederek çevremizi koruyalım. Sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir gelecek demektir. Temiz bir doğa için her anımızı çevremizi korumaya adayalım.

Cumhurbaşkanlığı olarak sosyal projeler içerisinde çevre projelerine de büyük önem veriyoruz. Eşim Sibel Tatar'a ve projelere destek veren tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eder, hepinizin Dünya Çevre Günü'nü kutlar, çevremizi ve doğamızı korumak için gayret göstermeye davet ederim”