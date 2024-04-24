Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gelecekte barış, huzur ve güven içinde ülkeyi yönetecek ve ülkeye sahip çıkacak çocuklara güveninin tam olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Şehit Mehmet Eray İlkokulu ve Değirmenlik İlkokulu’nun 23 Nisan gösterilerini izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar gösterilerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün, özgürlük ve varoluş mücadelesinde gösterdiği direnişin ardından bağımsızlığına kavuştuğunu belirterek, 23 Nisan’ın ülkede kutlanması, barış, huzur ve güven içinde yaşanmasının şehitler sayesinde olduğunu ifade etti.

23 Nisan’ın ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği önemli bir gün olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Çocuklara büyük önem ve değer verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Sergilenen gösterilerle bizleri gururlandırmaktasınız. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Çocukların, yarınların umutları ve teminatları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak 104 yıldır bu bayramı kutladığını ifade etti.

Gelecekte barış, huzur ve güven içinde ülkeyi yönetecek ve ülkeye sahip çıkacak çocuklara güveninin tam olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların yetiştirilmesinde emeği geçen öğretmenleri ve aileleri tebrik etti.