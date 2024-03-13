Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı mesajda doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Salgın hastalıklar ve deprem gibi doğal afetlerle insanlığın sınandığı dönemlerde sağlığın öneminin daha iyi kavrandığını kaydeden Tatar, “İnsan sağlığı ve yaşamı için gece gündüz özveriyle çalışan, yeri geldiğinde afet bölgelerinde canı pahasına görev yapan doktorlarımız ile sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu hizmetlerin önemini 14 Mart Tıp Bayramında bir kez daha vurgulamaktayız.” ifadelerine yer verdi.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve ortamlarının iyileştirilmesi ve sağlık altyapısının geliştirilmesi konusunda gereken imkanların sağlanması için devlete önemli görev düştüğünü vurgulayan Tatar, sağlık alanındaki hizmetler ile sağlık personelinin memnuniyetinin arttırılmasını ve sağlık çalışanlarının haklarının kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini temenni etti.

Tatar mesajının devamında şunları kaydetti:

“Tıbbın amacı; insanların sağlıklı ve yaşam kalitesini artırarak mutlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Türk doktorları ile ülkemiz tıp doktorlarının ve diğer sağlık çalışanlarının tıp bilimini yönlendiren gelişmelere ve çeşitli buluşlara katkı koyduklarını ve kimi zaman öncülük ediyor olduklarını görmekten büyük gurur duymaktayız. Sağlığın en büyük zenginliğimiz olduğu anlayışıyla sağlık sistemimizin eksiklerini gidermek ve halkımıza sağlık alanında dünyaya örnek olacak hizmetler sunabilmek için çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle bu kutsal mesleği icra eden tüm sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza, halkımıza ve insanlığa verdikleri hizmetler ve gösterdikleri özveri dolayısıyla en içten duygularımla teşekkür ederken, Tıp Bayramını kutluyorum.”