Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eserlerinden oluşan “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden” adlı fotoğraf sergisinin açılışı, bugün, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yapıldı.

Sergi açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari Daire Müdürü Osman Çağakan, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman ile YDÜ’den bazı yetkililer, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı.

Sergi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “hayatın anılardan ibaret olduğunu” ifade ederek, KKTC’nin güzelliklerini kendisinin gözünden aktaran 50 adet fotoğrafının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 451’inci sergisinde izleyiciyle buluşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden” isimli fotoğraf sergisinin düzenlenmesine vesile olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve eski Cumhurbaşkanı İdare Daire Müdürü Serkan İlkseven’e de teşekkürlerini iletti.

Fotoğrafçılığı bir hobi olarak yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs’ta basın-yayın alanındaki iş tecrübeleri sırasında fotoğraf konusunda edindiği bilgilerden ve teknolojik gelişmelerle fotoğraf çekmenin yaygınlaşmasından bahsederek, fotoğraf çekmeye olan ilgisinden ötürü genellikle cep telefonu ile ülkenin doğal güzellikleri fotoğrafladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir fotoğraf, bin kelimeye değer” sözünü hatırlatarak, bu sergide yer alan 50 adet fotoğrafının, KKTC’deki doğal güzelliklerini kendisinin gözünden aktaran fotoğraflar olduğunu ve bu sergiyle izleyiciyle buluşacak olmasından dolayı mutluluğu duyduğunu ifade etti.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kişisel fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı’nın sergisinin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde düzenlenen 451’inci sergi olduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde düzenlenen birçok serginin açılışına katılarak sanata ve sanatçıya verdiği değeri her zaman gösterdiğini” söyleyen Şanlıdağ, “siyasetçilerin sanatla iç içe olmasının, toplumu anlama ve dönüştürme misyonlarını hayata geçirmek için çok önemli bir işleve sahip olduğuna inandığını, bu nedenle Cumhurbaşkanının kişisel fotoğraf sergisi aracılığı ile sanatla kurduğu derin ilişkiyi somutlaştırmasını önemli bulduğunu” söyledi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel ile YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından kurdele kesimi yapılarak serginin açılışı yapıldı.

Sergi, 30 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.