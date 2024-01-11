CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR'IN GÜNAYDIN MESAJI
Ergün Yahat
Günaydın … Bu sabah Girne’den hepinize iyi günler diliyorum. Yağmurlu bir günde Toros’ların karlı tepelerinin muhteşem manzarası adeta bereketin müjdecisi gibi … Sağlık ve mutluluk dilerim.
CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR'IN GÜNAYDIN MESAJI
Ergün Yahat
Günaydın … Bu sabah Girne’den hepinize iyi günler diliyorum. Yağmurlu bir günde Toros’ların karlı tepelerinin muhteşem manzarası adeta bereketin müjdecisi gibi … Sağlık ve mutluluk dilerim.
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