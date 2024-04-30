Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şair ve Yazar Oktay Öksüzoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Öksüzoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a “Persecution of Islam in Cyprus” ve “Down Memory Lane” isimli kitaplarını takdim etti.

Tatar, Oktay Öksüzoğlu’nun, ülkenin tanıtımı için uluslararası toplantılarda Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesini ve davasını anlattığını; yazıları, şiirleri ve tabloları ile Kıbrıs Türk halkının mücadelesini ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmaya devam ettiğini belirterek, Öksüzoğlu’nun önemli bir değer olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına verdiği hizmetlerden dolayı Öksüzoğlu’na teşekkür etti, başarılarını kutladı.

“Sanat ve edebiyatla haksız kısıtlamalar ve ambargoları aşmaktayız.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Öksüzoğlu’na sağlık diledi.

- Öksüzoğlu

Oktay Öksüzoğlu da Kıbrıs Türk halkının ferdi olmaktan büyük gurur duyduğunu paylaşarak, Kıbrıs Türk halkının “Ne mutlu Türk’üm diyene.” sözünün hakkını en iyi veren Türk toplulukları arasında olduğunu, gençlere Kıbrıs Türk halkının mücadelesini ve şerefli davasını ürettiği eserlerle anlatmaya devam ettiğini söyledi.

Öksüzoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendisini kabul ettiği için teşekkür ederek, “Umudumuz Tatar’dır... Ersin Tatar’ın ismi Kıbrıs Türk tarihine doğru politikaları uygulayan lider olarak geçecektir.” diye konuştu.