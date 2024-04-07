Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen İftar yemeğinin onur konuğu oldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, New York’ta Türkevi’nde gerçekleşen iftar yemeğine, TASC eş başkanları Melih Bektaş, Seyit Şahin ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sedat Önal’ın yanı sıra Türk-Amerikan toplumu, üst düzey yetkililer, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Ramazan ayının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak, herkesin Ramazan Bayramı’nı kutladı.