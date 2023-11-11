Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirdiği ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ettiği Atatürk’ü Anma Dinletisi’ni izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi'nde gerçekleşen dinletide, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın piyano ve yaylı sazlar için bestelediği "Yürüyen Köşk" ve KKTC CSO şefi ve besteci Ali Hoca'nın nefesli dörtlü için bestelediği "Mustafa Kemal" adlı eserleri seslendirildi.