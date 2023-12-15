Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 12-18 Aralık Yerli Üretim Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, sanayinin ülke ekonomisi için önemine vurgu yaparak sanayi bölgelerine sık sık ziyaretler düzenlediğini, sektörün gelişimi ile ilgili incelemelerde bulunduğunu söyledi.

KKTC’nin son yıllarda turizmdeki faaliyetlerin hedeflerin ötesinde ilerlediğini belirten Tatar, yerli üretimin, ithalatla ikame olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için üretimin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, üretime her zaman destek vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Dijital çağda yaşanan değişim sürecinde yeni girişimcilerin de önemli bir katma değer sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirten Tatar, gıda sektöründe de katma değerinin artırılması ve sanayi ürünü olarak ülkeye pazarlamanın, markalaşma hedefinin de daha iyi noktalara ulaştığını söyledi. Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında sanayicilerimize neleri kazandırabileceğimiz noktasında ve karşılıklı ticaretin gelişmesi için Haspolat Kapısı’nın açılmasını ortaya koyduklarını anlattı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı ise, KKTC’deki yerli üretim ile ilgili bilgi vererek gelişimin sürdüğünü ve bu gelişimin ivme kazanması için desteğin önemine işaret etti.