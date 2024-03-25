Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Karşıyaka Muhtarlığı ve Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Karşıyaka 6’ncı Taş Armudu (ahlat) Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festival kapsamında kurulan stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalde yaptığı konuşmada, Karşıyaka’nın ülkenin en güzel yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, doğal güzellikleri ve tarihiyle önemli bir yer olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Karşıyaka’daki 16 şehitle ilgili yapılacak abidenin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni etti.

Bölgedeki imar çalışmalarının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, çevre yolunun yapılmasıyla bölgenin yaşam kalitesinin artacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar bölgenin ekonomisiyle, kültürüyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle artan turizm faaliyetleriyle ülke ekonomisine kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Festivali düzenleyenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalardan dolayı Alsancak Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine, Karşıyaka Muhtarlığına ve Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneğine teşekkür etti.

Bölgede yetişen armut meyvesine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, stant kuranları da ülke kültürüne yaptıkları katkılardan dolayı tebrik etti.