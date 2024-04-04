Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) temaslarına bugün, Washington DC’de başlayacak. Tatar, yarın ise New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün ABD’ye gitmek üzere adadan ayrılan Tatar, bugün Washington DC’de bazı temaslarda bulunacak ve ardından bu gece heyetiyle birlikte New York’a geçecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, Guterres’e görüşme talebini iletmesinin ardından 5 Nisan Cuma günü için randevu verilmişti. Tatar, ABD’ye gitmeden Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterine, üç yıldan beridir sürdürülen siyasetten geri dönüş olmayacağını ifade edeceklerini vurgulamıştı.

BM Genel Sekreterine, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlar, ambargolar ve kısıtlamaların kalkması gerektiğini ileteceklerini de dile getiren Tatar, Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin hala tutulmadığına işaret etti.