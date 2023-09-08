Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle baş başa görüşmeler yapacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a gitti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Yeni Delhi'ye gitti.

"Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla 9-10 Eylül tarihlerinde yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hususları muhataplarıyla paylaşacak olan Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili attığı adımları liderlere anlatacak.

Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle baş başa görüşmeler de yapacak.