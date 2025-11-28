Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) başkan adayları, “Aday Tanıtım Programı”nın son ayağı olan Güzelyurt’ta, ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak iradenin CTP’de olduğu mesajı verdi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP'nin pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay'ı öncesi “Aday Tanıtım Programı”nın sonuncusu Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Etkinlikte, CTP'nin üç genel başkan adayı Erkut Şahali, Asım Akansoy ve Sıla Usar İncirli ülkedeki çok yönlü çöküşe karşı CTP’nin örgütlü yapısı, siyasal birikimi ve toplumsal desteğiyle hazır olduğunu vurguladı. Konuşmalarda ortak mesaj, Kıbrıs Türk halkının kaderine terk edilmediği; adaletin, demokrasinin, barışın ve sosyal devlet düzeninin ancak güçlü, kararlı ve tek başına bir CTP iktidarıyla yeniden kurulabileceği oldu.

-Gulamkadir: “Bu ülkenin geleceği karanlığa mahkûm değil”

Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, ülkede derin bir “yönetimsizlik hali” yaşandığını, yasaların ciddiye alınmadığını, kurumların dağıldığını ve ekonomiden eğitime kadar her alanda “derin bir çürüme” olduğunu savundu.

Gulamkadir, “Bu halk sahipsiz değil, bu memleket karanlığa mahkûm değil. Çünkü CTP buradadır, CTP örgütlüdür.” diyerek, son cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan yüzde 63’lük desteğin, değişimin ortak iradesi olduğunu belirtti. Gulamkadir, olağanüstü kurultayın “Ülkenin yeniden ayağa kalkma iradesi” olduğunu vurguladı.

-Şahali: “Bu toplumu ayağa kaldıracak CTP’nin örgütlü gücüdür”

Genel Başkan adayı Erkut Şahali de konuşmasına, Güzelyurt’un 19 Ekim’deki yüzde 63’lük desteğini selamlayarak başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimini bir “antrenman” olarak niteleyen Şahali, esas mücadelenin ülkenin yönetimini devralacak seçimde verileceğini söyledi.

Şahali, toplumsal kaynakların yağmalandığını, kamu düzeninin çöktüğünü, güvenlik krizinin derinleştiğini ileri sürerek, "Bu bir kader değildir.” dedi. Ülkenin çıkarları için kararlı bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirten Şahali, “Cumhuriyetçi Türk Partisi tek başına iktidar olacak. Bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde duracak bir düzene ancak biz kavuştururuz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununda siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm hedefinin CTP’nin değişmeyen çizgisi olduğunu söyleyen Şahali, 30 Kasım’ın partinin ilerleyişini belirleyeceğini vurguladı.

-Akansoy: “Bu ülkede olumlu bir dönüşüm ancak CTP iktidarında mümkündür”

Genel Başkan adayı Asım Akansoy da, CTP’nin kurultaya çatışmak için değil, “Büyüyerek çıkmak” için girdiğini söyleyerek, üç adayın da ortak bir anlayışla yürüdüğünü vurguladı.

Akansoy, yüzde 63’lük seçim sonucunun Kıbrıslı Türklerin değişim, demokrasi ve çözüm iradesinin güçlü göstergesi olduğunu ifade etti. Akansoy, “Bu yürüyüş, Kıbrıs Türk halkının onuruna, kimliğine, varlığına sahip çıkma yürüyüşüdür.” dedi.

Kamu düzenindeki çöküşten güvenlik krizine, yurttaşlık yasasından toplumsal cinsiyet eşitliğine, özel sektörde sendikalaşmadan üretim politikalarına kadar birçok başlıkta kararlı dönüşüm yapılması gerektiğini belirten Akansoy, “Bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak CTP’nin en büyük görevidir.” diye konuştu.

-İncirli: “Bu memleketin üzerinde kaybedilen hâkimiyeti yeniden kazanacağız”

Genel Başkan adayı Sıla Usar İncirli ise, CTP’nin 55 yıllık mücadelesinin Kıbrıs Türk halkına verdiği “Kimlik, refah, eşitlik, demokrasi ve barış” sözünün bugün de geçerli olduğunu söyledi.

İncirli, CTP’lilerin tarih boyunca baskıya, ayrımcılığa ve dışlanmaya rağmen ne birbirlerinden ne de memleketlerinden vazgeçtiğini hatırlatarak, “CTP’liler demir bir zincirin kopmaz halkaları gibi birbirine bağlıdır.” dedi.

Ülkenin çöküşe sürüklendiğini, kurumların çalışamaz hale getirildiğini, üretimin yok edildiğini ileri süren İncirli, “Bu memleketin üzerinde kaybedilen hâkimiyeti yeniden kazanacağız. Bu ülkede olmayan tek şey adalet ve liyakattir; CTP iktidarıyla bu düzeni kuracağız.” dedi.

Kıbrıs sorununda federal çözüm iradesinin yeniden tescillendiğini vurgulayan Sıla Usar İncirli, “2026’da bu ülkeyi güçlü bir şekilde iktidara taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

-CTP seçmenine davet

CTP’nin Olağanüstü Kurultay öncesi son durağı olan Güzelyurt buluşması, adayların ortak mesajı olan “örgütlü gücün iktidar yürüyüşü” vurgusuyla tamamlandı.

CTP, tüm üyelerini ve destekçilerini 30 Kasım Pazar günü saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak Olağanüstü Kurultay'a davet etti.

Parti yönetimi, kurultayın bir iç seçim olmanın ötesinde “Ülkenin yeniden ayağa kalkma iradesinin buluştuğu gün” olacağını belirtti.