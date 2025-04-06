Parti Meclisi için seçim elektronik oylama ile yapılıyor... Oy verme işleminin saat 20.00 sıralarında tamamlanması ve sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'nin 75 üyesini belirlemek üzere oy verme işlemi saat 14.00 sıralarında başladı. Parti Meclisi üyeliği için 128 aday yarışıyor.

Divana kayıt olan üyeler şifrelerini alarak oylarını elektronik ortamda kendileri için hazırlanan biri engelliler için olmak üzere 26 kabinde kullanacak. Oy verme işlemlerinin saat 20.00 sıralarında tamamlanması ve sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Seçimin tamamlanmasının ardından yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısında 10 Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter

belirlenecek.

-Disiplin Kurulu

Öte yandan kurultayda Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de oy birliğiyle belirlendi. 5 kişilik disiplin kurulu için açıklanan 5 aday Ezer Özsoy, Fatma Ekenoğlu, İlker Işınsu, Halil Onbaşı ve Sibel Sorakın, üyeliğe seçildi.

Faaliyet ve mali raporların sunulduğu kurultayda mali rapor oy birliğiyle kabul edildi.

CTP’nin 29’uncu kurultayına 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP’nin eski genel başkanları, başbakanlar Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu, milletvekilleri, belediye başkanları, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı siyasi partilerden başkan ve temsilciler, sivil toplumdan yetkililer ve temsilcilerle Güney Kıbrıs’tan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve Volt Kıbrıs Genel Sekreteri Hulusi Kilim de katıldı.