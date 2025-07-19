“New York, Kıbrıs Sorununun çözümüne ve günlük hayata dair herhangi bir katkı sağlamadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’ta, BM Genel Sekreteri’nin himayesinde ve garantör ülkelerin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantının, Kıbrıs sorununun çözümüne dair herhangi bir ilerleme sağlanamadan tamamlanması yanında günlük hayata dair de herhangi bir katkı yapmadığını savundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu toplantıda Kıbrıs sorununun özüne dair hiçbir başlığın gündeme gelmemiş olması “Ciddi bir siyasi eksiklik” olarak değerlendirildi.

CTP açıklamasında şunlara yer verildi:

“On yıllardır çözülemeyen bir meselenin, çözüm vizyonu ve hedefi temelinde değil, çözümsüzlüğün yol açtığı günlük sorunlar etrafında ele alınması, yalnızca mevcut statükonun yeniden üretilmesine hizmet etmektedir. Bunu bir ‘çözüm arayışı’ olarak sunmak ise gerçeğin ve ihtiyacın çok ötesindedir.

Her iki toplumun günlük yaşamına doğrudan katkı yapabilecek yeni geçiş noktaları gibi insani konularda dahi en küçük bir ilerleme sağlanamamış olması, kısır döngünün artık kırılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Bu tablo, BM’nin, tarafları çözüm yönünde cesaretlendirmekten uzaklaştığı ve statükoyu yöneten bir pozisyona sürüklendiği izlenimini de güçlendirmektedir. Oysa BM’nin temel görevi BM zemininde geçmiş yakınlaşmalar ve kararlar temelinde; iki kurucu devlete dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliği esas alan bir yapının tesisini hedefleyen çözüm vizyonu doğrultusunda taraflar arasında müzakere zeminini yeniden oluşturmak ve bu süreci garantör ülkelerin de yapıcı iş birliği çerçevesinde teşvik etmektir.

Bu yolda, CTP’nin ortaya koyduğu yeni yöntemler bu tıkanıklığı açma konusunda önemli adımlar içermektedir.

Herhangi farklı bir yaklaşım, özellikle Kıbrıslı Türklerin hak ettiği refaha ulaşmasını engellemekten başka bir işe yaramayacaktır.

CTP olarak bir kez daha vurguluyoruz ki; bu temelde yapılacak müzakereler neticesinde ulaşılacak çözüm, Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuk içinde hak ettiği yeri almasının ve Adanın tümü üzerindeki meşru haklarına erişmesinin tek yoludur.”