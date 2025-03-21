Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), halkın geleceğini doğrudan etkileyen eğitim politikalarının belirlenmesinin ancak geniş katılımlı istişare süreçleriyle ve tüm paydaşların görüşleri dikkate alınarak mümkün olabileceğini belirterek, “Bakan Çavuşoğlu’nu yayınladığı tüzüğü hemen geri çekmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

CTP’den yapılan açıklamada, Öğretmenler Yasası’nın öngördüğü gibi eğitimde atılacak adımların Teknik Kurul çerçevesinde yürütülmesinin zorunlu olduğu, bu süreç dışında atılacak adımların ise toplumsal uzlaşıyı zedeleyebileceği ve eğitim sistemini kutuplaşma riskiyle karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.

Eğitimin toplumların gelişiminin en kritik dinamiği olduğunun vurgulandığı açıklamada, bu alandaki her düzenlemenin bilimsel veriler ışığında, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğine değinildi.

Açıklamada; öğrencilerin, velilerin ve eğitim emekçilerinin talepleri göz ardı edilerek oluşturulan politikaların toplumsal barışa ve eğitimin evrensel değerlerine zarar vereceği belirtildi.

“Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nu yayınladığı tüzüğü hemen geri çekmeye, bu hassas süreçte toplumun tüm kesimlerini dinlemeye, öğretmen sendikalarından sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarla yapıcı diyalog kurmaya davet ediyoruz.” denilen açıklamada, çocukların geleceğinin tek taraflı kararlarla değil ancak demokratik tartışma platformlarında şekillenmesi gerektiği kaydedildi.

Eğitimde atılacak her adımın çocuk hakları ve özgürlükler temelinde, toplumun ortak aklına dayanması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “CTP olarak, laik, bilimsel ve kapsayıcı eğitim ilkelerinden taviz vermeden; Kıbrıs Türk toplumunun sosyal değerlerine saygılı, barışçıl bir eğitim modelini savunmaya devam edeceğiz. Sayın Bakan, dayatmacı ve demokratik olmayan uygulamalardan derhal vazgeçerek, toplumun sesine kulak verin. Eğitimi siyasi çekişmelerin değil, uzlaşının alanı kılmak için tüm tarafları masaya çağırın, laik ve bilimsel eğitime bağlı kalın. Sorumluluk sizdedir.”denildi.