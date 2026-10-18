Ziyarette, spor kulüplerinin toplumsal yaşamdaki önemi, dayanışma kültürü ve bölge halkının beklentileri ele alındı.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, görüşmede CTP’nin yeni döneme ilişkin vizyonunu paylaşarak, CTP hükümetinde toplumsal barışı güçlendiren, ayrım gözetmeden herkese hizmet sunan bir yönetim anlayışının hayata geçirileceğini vurguladı.

Ziyarette CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye, milletvekilleri ve adaylar eşlik etti.

Ziyarette konuşan İncirli, spor kulüplerinin Kıbrıs Türk halkının toplumsal varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Spor kulüpleri kültürümüzün ve kimliğimizin bir parçasıdır. Bizim hükümetimizde yönetimin de bir parçası olacaklar” dedi.

Kulüplerin insanları bir araya getiren, dostluğu ve dayanışmayı güçlendiren önemli buluşma noktaları olduğunu ifade eden İncirli, Taşkınköy Spor Kulübü’ne sahip çıkan ve yaşaması için emek veren herkese teşekkür etti.

-“Yurttaşların devlete duyduğu güveni yeniden tesis edeceğiz”

Son yıllarda yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklerin toplumdaki adalet duygusunu zedelediğini savunan İncirli, “Yolsuzlukla Mücadele Otoritesini kuracağız” dedi.

Kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının sağlık, eğitim ve diğer temel hizmetler açısından önemine dikkat çeken İncirli, devletin özellikle desteğe ihtiyaç duyan yurttaşların yanında olacağını söyledi.

Bölge halkının güvenlik ve nüfus artışına ilişkin sorunlarını da dinleyen İncirli, nüfus sayımını öncelikli çalışmalar arasında gördüklerini belirtti.

İncirli, “Bu sayımı yaptıktan sonra sağlığımızı, eğitimimizi, güvenliğimizi, her türlü ihtiyacımızı da planlı yapacağız” diyerek, veriye dayalı yönetim anlayışını hayata geçireceklerini ifade etti.