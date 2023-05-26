Bir an önce öğretmeni itibarsızlaştırma çabalarından vazgeçme ve eğitimin sorunlarıyla ilgilenme çağrısı yapan Akansoy, “Öğretmenin temel hakları da öğrencinin eğitim hakkı da ancak bu şekilde sağlanabilir. Gerisi tüm kesimleri mağdur etmektedir” dedi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, aylar öncesinden yaptıkları uyarılara kulaklarını tıkayan “hükumet yetkilileri”nin, iş gelip eylem ve grevlere dayanınca öğretmeni toplum önünde yıpratma çabasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkı için öğretmenin değeri ve itibarının tartışılmaz olduğunu vurgulayan Akansoy, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin öğretmen üzerinde yapmaya çalıştığı operasyonlar toplumun sağduyusu ile aşılacaktır. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler esas olarak eğitimi yönetmekten vazgeçmişlerdir. Tıpkı ülkeyi yönetmekten vazgeçtikleri gibi...” dedi.

Hükümetin okulların alt yapı sorunlarının çözülmesiyle ilgilenmediğini ileri süren Akansoy, kalabalık sınıflarda eğitim görmeye mahkum edilen çocukların daha sağlıklı yapılarda ve daha az sayıda nüfusla eğitim yapması için yatırım yapılmasıyla ilgilenmediklerini söyledi.

Akansoy, çocukların depreme dayanıklı binalarda sağlıklı eğitim almasıyla ilgilenmediklerini, hiçbir plan program ortaya koymadan, okulların ihtiyaç duyduğu yatırımları yapmadan ve öğretmenden tasarruf etme yaklaşımlarıyla tam gün eğitime geçileceği nakaratını tekrarlamakla bir yere varmanın mümkün olmadığını belirtti.

Önemli olanın bu sorunlara tüm paydaşlarla birlikte çözüm üretmek olduğuna işaret eden Akansoy, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler bu sorunları çözmedikleri gibi yüzlerce diplomalı genç işsizimiz varken Türkiye’den yüzlerce öğretmen getirtme çabası içerisine girerek Kıbrıs Türk halkına, gençlerimize açıkça saygısızlık yapmaktadırlar. Bu uygulama ile gençlere göç edin denmektedir” dedi.

Altyapı eksikliklerini, kalabalık sınıflar sorununu ve bunca işsiz genç varken Türkiye’den öğretmen getirtme saygısızlığını toplumun gözünden kaçırmaya çalışanların çareyi öğretmenin itibarsızlaştırılması çabasında bulmalarına ise kesinlikle müsaade etmeyeceklerini dile getiren Akansoy, şöyle devam etti;

“Mesele ne A öğretmen B öğretmen meselesi, ne de ek ders meselesidir. Mesele eğitimin bilimsel bir çerçevede yönetilmesi ve bütünlüklü olarak ele alınması meselesidir. Bu da öğretmenin haklarını budama çabalarıyla değil, öğretmeni eğitimin temel bir unsuru olarak görüp eğitimi birlikte yönetme hedefiyle hareket etmekten geçmektedir.

Kamu eğitimi bir toplumda eşitliğin temelidir. ‘Devlet devlet’ diye ortalığı kaldırıp oturtanların, kamu hizmetlerini yerine getirmemesi, kurumları zayıflatması ve halkı kendi değerlerinden uzaklaştırılması, bilinçli bir siyasetin ürünüdür. Eğitimde başlatılacak bir erozyon ile kimliğimizi, kültürümüzü yok etmeye yönelik sosyal dönüşüm programlarının hayata geçirilmesinin karşısındayız.

Demokrasinin temeli olan katılımcılığın gerek ilkesel gerekse kendi yasal mevzuatlarımız bakımından sağlanması, yetkili sendikaların görüş ve önerilerinin dikkate alınması şarttır. Toplumsal bütünlük ve uzlaşının başka bir yolu yoktur. ‘Ben yaparım, olur’ mantığı ile hareket etmeyi bırakınız. Yarattığınız yapay örgütleri, toplumsal meşruluğu olan sendikaların önüne çıkarma gibi basit oyunlarınızı ise kesinlikle kabul etmiyoruz. Eğitimin öznesi öğrencidir. Öğrencilerimizin başarılı bir eğitim alması konusunda ortak akıl geliştirmek, öğretmenleri ve aileleri dikkate almak için bir an önce gerekli adımları atınız. Atanmış UBP-YDP-DP hükümetinin iş bilmez ve partizan uygulamaları yüzünden öğrencilerimiz mağdur edilmekte, eğitim tamamlanamamakta ve sınavlar gerçekleşememektedir”.