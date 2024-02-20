Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, "Sokaktayız" sloganıyla devam ettiği yurttaş ziyaretleri çerçevesinde Serdarlı'yı ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Serdarlı’da vatandaşlarla bir araya gelen CTP heyetinde, milletvekilleri Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ve Teberrüken Uluçay, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Erhun Şahali ile CTP Gençlik Örgütünden gençler yer aldı.

CTP heyetinin Serdarlı ziyaretinde Kıbrıs konusu ve güncel sorunlar konuşuldu.

Açıklamada, CTP Mağusa İlçesi'nin bölge ziyaretlerinin devam edeceği de belirtildi.