



Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçe Başkanlığına Devrim Barçın seçildi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Lefkoşa İlçesi, dün akşam 40’ıncı Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirdi ve Rifat Arşehit, 8 yıldır yürüttüğü görevi Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın’a devretti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) Konferans Salonu’nda düzenlenen kongreye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile partililer katıldı.

“Meclis Sokakta, Sokak Meclis’te” sloganıyla gerçekleşen kongrede, İlçe Yönetim Kurulu, üyeleri yapılan seçim sonucunda belirlendi.

Kongre, demokrasi şehitleri ve 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonucunda hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başladı.

Divanın oluşturulmasının ardından, konuşmalara geçildi.

Genel Başkan Tufan Erhürman, Lefkoşa İlçesi eski Başkanı Rifat Arşehit ve yeni başkan Devrim Barçın’ın konuşma yaptığı kongrede, faaliyet raporu ve mali rapor okundu, ardından organlara aday olanların tanıtımı gerçekleşti. Kongre, yapılan yönetim kurulu seçiminin ardından sona erdi.

-Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmeye ehildir ve yönetecektir”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, birilerinin karar alma esnasında “Üst akıl bize bunu söylüyor” dediğini ve Kıbrıs Türk halkını yok saymaya çalıştığını ancak Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmeye ehil bir toplum olduğunu ve yöneteceğini söyledi.

Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin acısını hala yüreklerinde hissettiklerini dile getiren Erhürman, Adıyaman’daki İsias Hotel’de hayatını kaybeden Melekler Takımı’nın acısının kolay kolay dinmeyeceğini ifade etti.

Bu konunun oldubittiye getirilemeyeceğini dile getiren Erhürman, herkesin bu acıyı paylaşması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de meydana gelen depremin Kıbrıs adasında da bu riski tekrar hatırlattığına vurgu yapan Erhürman, bu felakete karşı adanın kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı şeklinde ayırt etmeksizin birlikte hazır olunması gerektiğini kaydetti

Erhürman bu durumun, tıpkı ekonomide, sağlıkta ve tarımda da böyle olması gerektiğini söyleyerek, “CTP bu ülkede kim ne derse desin, uluslararası alanda kim ne düşünürse düşünsün, konjonktür neyi gerektirirse gerektirsin, doğruyu bilir. Bu ülkede iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon kuruluncaya kadar CTP ve CTP’lilerin mücadelesi aralıksız devam edecektir” dedi.

“Bir milletvekili için, tüm iradenin yenilenmesi için erken seçim”

Anayasa’ya göre bir kişiden boşalan milletvekilliği koltuğu için haziran ayında ara seçime gidilmesi gerektiğine işaret eden Erhürman, bir milletvekili için tüm ülkeyi külfete sokacak bir masraftan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, "hükümet olduğunu iddia edenlerin" zaten yetki ve görevlerini Kıbrıs Türk halkından almadıklarını savunaraki, bundan dolayı da bir vekil seçmek yerine tüm halkın iradesinin yeniden tecelli edebilmesi için erken seçim çağrısı yaptı.

Anayasa’nın “Bir yıl içerisinde erken seçim varsa bir vekil için ara seçime gitmeye gerek yok” dediğini anımsatan Erhürman, ‘gayrımeşru hükümeti tamamen göndermek gerektiğini’ ileri sürdü.

Kıbrıs Türk halkının "artık çocuklarının çadırda eğitim görmesine, ihalesiz malların peşkeş çekilmesine, kendi bağrından kopan kurum ve kuruluşların yok sayılmasına tahammülü kalmadığını" söyleyen Erhürman, “gayrımeşru hükümetin Kıbrıs Türk halkına karşı yok hükmünde davrandığını” iddia etti.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı hep vardı, var olacak. Esas yok hükmünde olan sizsiniz ve yok olacaksınız, gideceksiniz” şeklinde konuştu.

-Barçın: “Solcularla yarış yapan, solculara solculuk yapan olmayacağız”

CTP Lefkoşa İlçesi’nin 40’ıncı Olağanüstü Kongresi’ne tek başkan adayı olarak başvuran ve üyeler tarafından bu göreve seçilen yeni başkan Devrim Barçın da konuşmasına, Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenleri anarak başladı.

Barçın doğup büyüdükleri topraklara karşı bir borçları olduğunu ve bu borcu ödeme zamanı olduğunu söyleyerek, mücadeleyi yükseltme çağrısı yaptı.

Solcularla yarış yapan, solculara solculuk yapan olmayacaklarının altını çizen Devrim Barçın, “O güzel günlere inanan çocuklar olarak inanmanın tek başına yeterli olmadığının bilinciyle inancı iradeyle buluşturma mücadelesini yükselteceğiz” dedi.

Barçın, halkın Lefkoşa’da yaşadığı bir sorun varsa ilk danışacağı, ilk başvuracağı ilk gideceği yerin artık CTP Lefkoşa İlçesi olacağını belirtti.

Arşehit: “Safları sıklaştıracağız, partimiz için mücadeleye devam edeceğiz”

Kongrede 8 yıldır yürüttüğü CTP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini Devrim Barçın’a devreden eski başkan Rifat Arşehit de, Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerden dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını ve kongreyi zor şartlardan geçilen bir dönem içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önlerinde iki yıllık kritik bir süreç olduğuna değinen Arşehit, bu sürede önemli seçimlerin yaşanacağını, herkesin kişisel ajandasını bir kenara bırakarak safları daha da sıklaştırıp parti için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Sekiz yıllık süreçte kendisiyle birlikte görev alanlara teşekkürlerini sunan Arşehit, yeni dönemde görev alanlara başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

CTP Lefkoşa İlçesi’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Devrim Barçın (Başkan), Feriha Tel, Mustafa Gürkan, Ahmet Güneş, Arif Osum, Ali Alp Kolozali, Hatice Düzgün, Eda Aşan, Hüda Avşaroğlu, Dilan Aşan ve Öykü Akcan. Disiplin Kurulu ise şu şekilde oluştu: Cezar Oransel, Mehmet Çakmak, Mehmet Erenler, Nedret Tümkan ve Yunus Konaç.”

(GÖZ/YIL) Fotoğraflı