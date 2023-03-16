Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeleri, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde ortaya konulan vergi oranlarının, alım gücü her geçen gün düşen vatandaşları daha da zora sokacak şekilde düzenlendiğini, çarenin vergi oranlarını artırmak değil, hizmet üretmek ve verilen hizmetleri geliştirmek olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılan değişiklikle yasanın öngördüğü cetvellerdeki alt ve üst limitlerin yeniden tanımlandığı belirtilerek, yasada tanımlanan alt ve üst limitler arasında hangi oranların faturalara yansıtılacağı kararının ise Belediye Meclislerine bırakıldığına dikkat çekildi.

Bu çerçevede Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bir süredir çalışmalar yürütülmekte olup Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Belediye Meclis üyelerinin süreci yakinen takip ettiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Üzülerek görmekteyiz ki Lefkoşa Türk Belediyesi’nde, CTP’li Belediyelerin aksine, ortaya konulan oranlar, alım gücü her geçen gün düşmekte olan vatandaşımızı daha da zor duruma sokacak oranlardır.

CTP olarak seçim döneminde de ortaya koyduğumuz çerçevede, LTB kaynak yaratma noktasında finansman kaynaklarına ulaşma yollarını zorlayan, proaktif olan, proje geliştirme odaklı bir belediye yönetim anlayışını benimsemeli ve giderlerini azaltacak, tasarrufun artırılmasını planlayacak bir çalışma içerisine girmelidir.

Yasanın el verdiği en yüksek vergi oranlarını kullanmak Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hali hazırda düşük olan tahsilat oranlarının daha da düşmesine neden olacaktır. Bu bakımdan çare vergi oranlarını artırmak değil, hizmet üretmek ve verilen hizmetleri geliştirmektir.

Çare, LTB’nin sahip olduğu insan kaynağıyla çok daha fazla hizmet üreten ve yarattığı tüm potansiyeli Lefkoşa halkının hizmetine sunan bir yapı kurulmasıyla bulunabilecektir.”

"Geçim sıkıntısı içinde olan halkı korumak adına yapılması gerekenin faturalarla ilgili bedelin mümkün olan en az miktarda olabilmesi için çalışma yapılması ve merkezi hükümetin yaptığı gibi bedeli vatandaşa ödetmek değil, alternatif gelir kaynaklarının yaratılması" olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu çerçevede CTP Meclis Üyeleri olarak, LTB Meclis toplantılarında belirlenecek oranlarda halkımızı zora sokacak ve bedeli halka ödetmeye çalışan zihniyetin karşısında olacağımızı ve buna geçit vermemek için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerine yer verildi.