Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta ve Alsancak Örgütleri, Lapta Yavuzlar Lisesi’ndeki eksikliklere dikkat çekmek için okulda eylem düzenledi.

Eyleme, CTP Milletvekilleri Fikri Toros ile Ceyhun Birinci de destek verdi.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, eylem sırasındaki basın açıklamasında, Lise’nin 1974 öncesi 350-400 öğrenci için tasarlandığı, 1974’ten 2024’e okulda değişen tek şeyin öğrenci ve öğretmen sayısı olduğu ifade edildi.

-90 öğrenciye bir tuvalet

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Artan okul nüfusuyla birlikte derslikler başta olmak üzere birçok alan yetersiz kalmaktadır ve bu durum kalabalık sınıflarla birlikte öğrenim kalitesinin de düşmesine neden olmaktadır. Bugün 970’i aşan öğrenci sayısıyla birlikte, 90’dan fazla öğrenciye bir tuvalet düşmesi okulumuzun insani koşullardan çok uzakta olduğunu göstermekte ve çocuklarımız için ciddi sağlık tehditleri oluşturmaktadır.”

Lisedeki spor alanlarının oldukça kısıtlı olduğu, soyunma odalarının da yetersiz ve güvenli olmadığı belirtilen açıklamada, kantinin, öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olmadığı, uzun kuyrukların oluştuğu belirtildi.

-Akran zorbalığı

Okulda akran zorbalığı vakalarının yaşandığı bunun, ortaokul ve lise öğrencilerinin aynı binada eğitim görmesinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, “Ortaokul ve lise öğrencilerinin fiziki olarak ayrılması ve yeni bir ortaokul inşa edilmesi bu tür olayların önüne geçilmesi için önemli bir adım olacaktır” denildi.

Mevcut öğretmen kadrosu, eğitim materyalleri ve ekipmanları öğrenci sayısına oranla yetersiz kaldığı da ifade edilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaz tatilinde gereken adımları atması gerektiği ifade edildi.