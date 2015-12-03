CTP, KIBRIS TÜRK ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman başkanlığındaki heyette, Mali Sekreter Ali Karavezirler ve Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Ahmet Barçın yer aldı. Heyet, Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile bir saatlik görüşme gerçekleştirdi.

CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman da, “kutlama” kelimesinin ülkede çok yaygın kullanıldığını, fakat bugünü bir tek engellilerin kutlaması gerektiğini söyledi. Engelli insanlara yönelik farkındalığın istenilen noktada olmaması nedeniyle bugünü sadece engelli vatandaşların kutlayabileceğini ifade eden Erhürman, parti yönetimine gelmelerinden beri birkaç kez engelli dernekleriyle görüşme yaptıklarını belirtti ve engelli dernekleriyle yapılan görüşmelerin daha da sıklaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman, toplumda farkındalığı artırabilmek için bunun şart olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin sadece engellilere yönelik değil, toplumun her kesimine yönelik birçok sosyal sorumluluk projesine imza attığına dikkat çekti, bu sebepten dolayı derneğin çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

CTP olarak engelli dernekleriyle sıkı bir ilişki içerisinde olmayı amaçladıklarını kaydeden Erhürman, ülkede 6 bin engelli vatandaş bulunduğunu ve bu sayının artarak devam ettiğini söyledi, CTP olarak engelliler için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dernek başkanı Günay Kibrit de, hükümet partisi olan CTP’ye engellilerin yaşamı konusunda büyük görevler düştüğünü söyledi.

Dernek olarak birçok sosyal aktivite düzenlediklerini ifade eden Kibrit, çeşitli spor branşlarıyla da engelli vatandaşları toplumla kucaklaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Dünyada engelliler gününün çok daha farklı şekillerde kutlandığına değinen Kibrit, Kıbrıs’ta ise bu noktaya henüz ulaşamadıklarını dile getirdi.

Bugün birçok engelli vatandaşın fiziksel engel dolayısıyla evinden dahi çıkamayacak durumda olduğunu vurgulayan Kibrit, ayrıca engelli insanların ülke ekonomisine katkı yapmalarının önünde çeşitli engeller bulunduğunu ve bu engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

2006 yılından beridir kamuya hiçbir engelli vatandaşın istihdam edilmediğini de hatırlatan Kibrit, yeni dönemde bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.

CTP’nin hükümette olmasının kendileri açısından büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Kibrit, engellilere yönelik duyarlılığın artırılması konusunda hükümetten tam destek beklediklerini söyledi.