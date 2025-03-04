Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, hükümete, sorumluluk alarak “insan ticaretine ve kadın sömürüsüne” son verecek somut adımlar atma çağrısında bulundu.

CTP Kadın Örgütü tarafından yapılan açıklamada, yetkililer, vicdana, hukuka ve insan haklarına uygun hareket etmeye davet edildi.

Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde çalışan bir kadının ölümü üzerine yapılan açıklamada, bu ölümün “sistematik şiddetin ve sömürünün kanlı bir sonucu” olduğu belirtildi.

Açıklamada, gece kulüplerinde çalışan kadınların, “taciz, kötü muamele ve insanlık dışı şartlara maruz kaldığı” savunularak, yetkililerin bu konuda yapılan uyarılara ve çağrılara “kulaklarını tıkadığı, insan ticaretine ve sömürüye göz yumduğu” iddia edildi.

Açıklamada, “Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü olarak, bu korkunç olay karşısında sessiz kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Kadınların alınıp satıldığı, zorla çalıştırıldığı ve yaşam haklarının ellerinden alındığı bu düzenin devam etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerine de yer verildi.

Meclis’te ve sokakta mücadelenin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, “Kadınlar yalnız değildir. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” denildi.







