Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve Güney’de faaliyet gösteren POGO Kadın Hareketi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bugün ortak açıklama yaptı.

Lefkoşa’da ara bölgede Dayanışma Evi'nde yapılan basın toplantısına, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma'nın yanı sıra iki kadın örgütünden bazı üyeler katıldı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma, iki dilde yaptıkları ortak açıklamada, “bu yıl, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Kıbrıslı kadınlar olarak biz, her türlü şiddet mağduru kadına desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ediyoruz” diyerek, kadına yönelik şiddete karşı tüm kadınları güçlerini birleştirmeye çağırdılar.

İki kadın örgütü tarafından yapılan ortak açıklamada paylaşılan verilere göre, 2022 yılında ada genelinde 4 binden fazla kadın şiddet mağduru olarak rapor edildi. Bu kadınların yaklaşık bin 100’ü Kıbrıs Türk toplumundan, yaklaşık üç bini ise Kıbrıs Rum toplumundan.

İki örgüt ayrıca, istatistiklerin, adada günde, yaklaşık 11 kadının (Kıbrıs Türk toplumunda 3 kadın ve Kıbrıs Rum toplumunda 8 kadın) şiddete maruz kaldığını, kadın cinayeti olaylarının yıllar geçtikçe artığını gösterdiğini, vurguladı.

- Ortak açıklama...

CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya tarafından Türkçe dilinde okunan ortak açıklamada, CTP Kadın Örgütü ve POGO Kadın Hareketi olarak, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde en yaygın insan hakkı ihlaline karşı seslerini birleştirdikleri belirtilerek, “cinsiyete dayalı şiddetin nedenlerinin doğrudan sömürü sistemiyle ve yaşamın her alanında karşılaşılan cinsiyet eşitsizlikleriyle bağlantılı olduğuna” dikkat çekildi.

Kadına yönelik şiddetin cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemini içerdiğine işaret edilen açıklamada, kadına yönelik şiddetin; duygusal, sözlü, ekonomik şiddet, fiziksel istismar, ısrarlı takip, cinsel taciz, tecavüz, insan ticareti, intikam pornografisi, kadın sünneti ve kadın cinayeti biçimlerinde kendini gösterdiği belirtildi.

“Savaş ve çatışmalarda yaşanan cinsel şiddet olaylarını nefretle kınadıkları” belirtilen açıklamada, “uluslararası toplumu, sürmekte olan yıkıcı savaşların ortasında kalan kadınları korumak için önlemler almaya, bu tür davranışların faillerini cezalandırmaya ve bu duruma tolerans gösteren liderleri cezalandırmaya çağırıyoruz” denildi.

Kadına yönelik şiddet olaylarında kaydedilen rakamların oldukça trajik olduğuna işaret edilen açıklamada, “Dünya çapında 137 kadın her gün partneri ve akrabası tarafından öldürülüyor ve her 3 kadından veya kız çocuğundan biri hayatlarının bir noktasında dövülüyor, tecavüze uğruyor veya şiddete maruz kalıyor” denildi.

Kıbrıs’ta da durumun farklı olmadığına işaret edilen ortak açıklamada, her iki toplumda şiddete maruz kalan kadınların oranlarının bir birine oldukça yakın olduğuna dikkat çekilerek, bazı istatistiki bilgiler paylaşıldı:

“2022 yılında ada genelinde 4.000’den fazla kadın şiddete maruz kaldı. Kıbrıs Türk toplumunda yaklaşık 1,100 kadın ve Kıbrıs Rum toplumunda yaklaşık 3,000 kadının şiddete maruz kaldığı rapor edildi. Ayrıca istatistikler, adanın her yerinde, günde neredeyse 11 kadının şiddete maruz kaldığını, kadın cinayeti olaylarının yıllar geçtikçe artığını gösteriyor. Günlük olarak baktığımızda günde 3 kadın Kıbrıs Türk toplumunda, 8 kadın da Kıbrıs Rum toplumunda şiddete maruz kalıyor, nüfusu da düşündüğünüzde oranlar bir birine çok yakın.”

Açıklamada, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek konusunu ciddiyetle ele alacak, şiddet mağdurlarını desteklemek adına çalışmalar yürütecek siyasi iradeye ve mali kaynaklara ihtiyaç olduğuna da dikkat çekildi.

Ortak açıklamada “Bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Kıbrıslı kadınlar olarak biz, her türlü şiddet mağduru kadına desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ediyor, Kıbrıs’taki ve dünyadaki tüm kadınları bu insanlık dışı olguyu ortadan kaldırmak için güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz” dedi.

Ortak açıklamanın ardından CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya ve POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma, iki kadın örgütünün toplumsal cinsiyet eşitliği konularında birlikte çalışmaya devam edeceklerini de kaydettiler.