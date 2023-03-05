Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesinin düzenlediği “Deprem Felaketimiz Olmasın: Tespitler ve Öneriler” konulu panel geçen akşam Naci Talat Vakfı’nda yapıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre 6 Şubat’ta Türkiye’nin Güneydoğu illerinde meydana gelen deprem felaketinin ardından ülkede de alınması gereken önlemlere ilişkin düzenlenen konferansta Doç. Dr. Behcet Öznacar deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Panelde ayrıca, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ile Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy da birer konuşma yaptı. Panele, partinin Genel Sekreteri Asım Akansoy ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

-Derya: “Betondan beslenen rant zihniyeti ülkeleri ve kurumları kemiriyor”

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, panelde yaptığı konuşmada, 1999’da gerçekleşen Gölcük depremini İstanbul’da yaşadığını” belirterek, “O günden bugüne ne yazık ki hiçbir şeyde değişiklik olmadı, yıkımın etkisi aynı şekilde görüldü” ifadelerini kullandı.

“Son depremde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve bunun kolay tamir edilemeyecek bir süreç olduğunu” belirten Derya, “Bu deprem bize, insan hayatına önem vermeyen, betondan beslenen bir rant ekonomisinin ve neo-liberal zihniyetin ülkeleri nasıl kemirdiğini gösterdi. Bu deprem bize, felaketlerin doğadan değil, iktidarların siyasi tercihlerinden kaynaklandığını gösterdi. Kurumların içinin boşaltılmasının bedelini yurttaşların hayatıyla ödediğini gösterdi” dedi.

Depremin Kıbrıs’ta da büyük bir hüzne yol açtığını belirten Derya, “Buna rağmen Kıbrıslı Türklerin talebi olmadan, Anadolu halkının parasıyla yapılan külliye inşaatı devam ediyor” dedi.

-Şensoy: “Biz ahlaksızlık enkazının altında öldük”

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy da, depremin doğal afet denilerek hafife alındığını belirterek, "Türkiye’de yaşanan depremde insan hatasının bariz bir şekilde görüldüğünü” söyledi. Depremin doğal afet olmasının sebebinin insan ihmalinden kaynaklandığını ön plana çıkarabilmek için bu paneli düzenlediklerini belirten Şensoy, “Ahlak yetmezliğinin sonuçlarını yaşadık. Bisküvi gibi yıkılan binaları gördük ve ahlaksızlık enkazının altında öldük biz” dedi.

-Öznacar: "Gerekli düzenlemeleri yaparsak hayatta kalabiliriz"

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin düzenlediği panelde konuşmacı olarak yer alan ve sunumlarıyla bilgiler aktaran emekli albay ve akademisyen Doç. Dr. Behcet Öznacar da, deprem konusunda gerekli düzenlemeler yapılır ve önlemler alınırsa insanların hayatta kalabileceğini söyledi.

Depremin afet türleri hakkında bilgiler veren Öznacar, afetin etkilerinden de bahsetti. Afet yönetimi hakkında devletin üstüne düşen görevlerden de bahseden Öznacar, deprem anında yapılması gerekenleri anlattı. İnsanların deprem konusunda temel afet bilinci eğitimi alıp örgütlenme modelini öğrenmesi gerektiğinin belirten Özcanar, olası bir deprem esnasında yerel yönetimler ve muhtarlara da büyük iş düştüğü görüşünü paylaştı.