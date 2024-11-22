“Kadınlar eşitlik ve direniş için buluşuyor: 25 Kasım’da Lefkeliler Hanı’ndayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Lefkoşa'da miting düzenliyor.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Organizasyon Komitesi’nin yürüyüşünün ardından Lefkeliler Hanı'nda saat 19.00'da başlayacak konser ve açık mikrofon etkinliğine, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katılarak konuşma yapacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin kadınların maruz kaldığı çok boyutlu ayrımcılık biçimleriyle birlikte ele alınması gerektiğinin altını çizen CTP Kadın Örgütü, kadınların yaşadığı şiddet ve yoksullaşmaya karşı bir araya geliyoruz mesajını verdi.

Etkinlikte, şef Erkan Dağlı yönetiminde Sonare Çok Sesli Korosu ile Gizem Akbil ve Orkestrası da yer alacak.

Mitingde yer alacak açık mikrofon bölümünde ise katılımcıların şiddete karşı paylaşmak istedikleri mesajlara yer verilecek.

Açıklamaya göre, etkinlik, dayanışma ve mücadele mesajlarının paylaşıldığı bir platform olarak, tüm halkın katılımına açık olacak.