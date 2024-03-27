“Sayın Hasipoğlu’nun söylediği, ‘Bizi azınlık olarak görüyorlar’ ifadesi sadece bir yorumdur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, kamusal eğitimin kalitesinin yükseltilebilmesi için bütçeden ayrılan katkının arttırılması gerektiğini belirtti.

Akansoy, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nu İsviçre’de katıldıkları bir toplantı sonrası yaptığı “Rumlar’ın Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görüyor” ifadesinin yorum olduğunu belirtti ve İsviçre’deki bazı açıklamalara işaret etti.

-Okul ücretleri

Katıldığı bir televizyon programında özel okul ücretleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Akansoy,

Hükümetin söz konusu sorunla ilgili hiçbir adım atmadığını, özel okulların ücretlerini dilediği gibi düzenleyebildiğini kaydetti.

Bütçede kamusal eğitimine ayrılan payın artırılması gerektiğini belirten Akansoy, “Bizim üzerinde durmamız gereken ana konu, kamusal eğitim ve kamu sağlığıdır. Önceliğimiz, halkın ödediği vergilerle ayakta duran kamusal eğitim hizmetini çağdaş bir seviyeye çıkarabilmektir” dedi.

Akansoy, “Kamu hizmetini göz ardı ederek sadece özele kayan bir eğitim ve sağlık hizmeti, fahiş fiyatlarla vatandaşı mağdur eder. Bu bakımdan her iki alanın birbirini dengeleyeceği, kamu yararına bir sistem için çalışıyoruz” dedi.

-Hasipoğlunun ifadesi sadece bir yorum

Cenevre’de katıldığı Parlamentolar Arası Birlik toplantısıyla ilgili Akansoy, toplantıya Güney Kıbrıs’tan muhalefet partilerinden AKEL’in Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Volt Kıbrıs Eş Başkanı Alaksandra Attalides’in de toplantıya katıldığını belirtti.

Bazı ülkelerin vekilleriyle de özel uğraşlarla görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Akansoy,

“Her ülke sizinle görüşmeyi kabul etmiyor. Biz yaptığımız görüşmelerde kuzeydeki ekonomik durum ve bu bağlamda diğer ülkelerle ticari, ekonomik ve sosyal alanlarda neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun toplantıyla ilgili yaptığı “Kıbrıs Rum tarafı eşit statüyü kabul etmiyor, bizi azınlık olarak görüyor” açıklamasını da değerlendiren Akansoy, “Birlik toplantısının” Kıbrıs’ta da yapılıp yapılamayacağı konusunu da görüştüklerini ve

önerinin Kıbrıslı Rumlar tarafından uygun görülmediğini belirtti.

Akansoy, “Kıbrıs Rum Milletvekilleri, Kıbrıs’ta da görüşülebileceğini ancak yapılan görüşmelerin, iki Liderin altında konumlandıran teknik komiteler çerçevesinde olması gerektiğini, BM’nin altında görüşülmesi gerektiğini söyledi. Ya da Slovak Büyükelçisinin düzenlediği toplantıların olması gerektiğini ifade ettiler” dedi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun toplantıda, Kıbrıs sorununa çözümün Birleşmiş Milletler parametrelerinde aranması gerektiğini söylediğini belirten Akansoy, Stefanu'nun “Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik hassasiyetinin farkındayız. Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin dönüşümlü başkanlığını kabul ediyoruz. Federal yapıdaki her kurumda ayrıcalıklı oyu kabul ediyoruz” dediğini kaydetti.

Akansoy, “Sayın Hasipoğlu’nun söylediği, ‘Bizi azınlık olarak görüyorlar’ ifadesi sadece bir yorumdur” dedi.

CTP olarak AKEL, DİSİ ve VOLT Kıbrıs ile görüşme yaptıklarını kaydeden Akansoy, “Bizim için asıl olan BM parametrelerinin kabul edilmesidir. Sayın (Cumhurbaşkanı Ersin) Tatar’ın bu konuda ne düşündüğü de belli değildir” dedi.

Adadaki bölünmüşlüğün, Kıbrıs Türk halkına zarar verdiğini kaydeden Akansoy, “BM zemininde bu sürecin ileriye götürülmesi şarttır. Müzakerelerde siyasi eşitlik konusunun pazarlık konusu yapılmasını kabul etmiyoruz. Siyasi eşitlik bizim için temel parametredir ve BM GK kararlarında nasıl olacağı belirtilmiştir. Varılacak olan yeni yapı, iki kurucu devletin yetkilerini egemence paylaşacakları, tek egemenlikli bir modele dayanacaktır. Çözüm isteniyorsa, karşılıklı kabul edilir model budur” dedi.

-Alt ve orta gelirli insanlar için yapacak çok şey vardır

Ülkede kayıt dışı ekonomiye de değinen Akansoy, kayıt dışı ekonominin üzerine bir an önce gidilmesi gerekliliğini, kayıt dışı ekonominin üzerine gidilmesiyle devletin gelirlerini artıracağını kaydetti.

Akansoy, “Bu ülkede ekonomik gelişme için yapılabilecek çok şey var. Bunları yapabilecek öngörü ve bilimsel vizyon şu anki hükümette yoktur. Alt ve orta gelirli insanlarımız çok zor durumdadır ve kendileri için yapılabilecek çok şey vardır” dedi.

CTP’nin bu konularda çalışmalar yaptığını belirten Asım Akansoy, “Kamuoyuyla her şeyi paylaşarak, açık ve şeffaf bir yaklaşımla, birlikte yöneterek bu ülkeyi hep birlikte ayağa kaldırabiliriz. Hep birlikte yönetime geleceğiz ve başaracağız.” Dedi.