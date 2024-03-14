Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Akansoy halkı cumartesi günü narenciye sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Güzelyurt’ta yapılacak yürüyüşe çağırdı.

Akansoy yazılı açıklamasında narenciye sektöründe yaşanan sorunlara işaret etti, “16 Mart 2024, Cumartesi saat 09.00’da Güzelyurt terminalinde hepimize dayatılmak istenen yokluğa ve kirlenmeye karşı aydınlık yarınlara olan inancımızla bu kez Güzelyurt’ta yola çıkıyoruz.” dedi.

“Adına ‘hükümet’ denen yapı, ülkedeki her türlü yolsuzluğu, yokluğu ve yoksulluğu görmezden gelmektedir. Bu yapının derdi memleket değildir ve hiçbir zaman da memleket olmamıştır. Koltuklarında da bir gün daha oturabilmekten başka düşünceleri ve gaileleri yoktur.” ifadelerini kullanan Akansoy şöyle devam etti:

“Ülke yoksullaşırken de yoklaşırken de koltuklarını düşündüler, yolsuzluklar olurken de ‘Ne yapacağım?’ değil, ‘Ne olacağım?’ derdine düştüler. Genelde ülkede, özelde ise Güzelyurt’ta birçok sorun baş göstermekte, adına ‘hükümet’ diyen ve koltuğundan başka derdi olmayan zihniyet ise yok hükmünde davranmaya devam etmektedir.

Narenciye sektörünü batırmaya çalışan, öngörüsüzlüğün, plansızlığın ve yönetimsizliğin bedelini üreticiye ödetmek isteyen bu zihniyet, Cypfruvex’i borç batağına sürükleyerek bitirmeye de çalışıyor. Güzelyurtlular için bir prestij, esnaf için önemli bir nefes olan yükseköğrenim alanını, yolsuzluk, yandaşlık ve denetimsizlik sonucu kabusa dönüştürdüler. Yetmezmiş gibi esnafı da tükettiler. Güzelyurtlu tedirgin, üzgün ve isyandadır, gençleri göç etmeye devam etmektedir.

Adına ‘hükümet’ denen yapıya özelde Güzelyurtlunun genelde ise Kıbrıs Türk halkının tek bir gün bile tahammülü kalmamıştır. Güzelyurt’taki hastane inşası yıllardır atıl vaziyettedir. Çöplükten yükselen dumanla bölge halkı zehirlenmektedir. Esnaf yokluğa sürüklenmekte ve halkın alım gücü sürekli gerilemektedir. Bunlara karşın söz konusu zihniyetin hiçbir şey umurunda değildir.”

Cumartesi günü Güzelyurt’tan “2024 erken seçim yılı olacak” mesajı vereceklerini söyleyen Akansoy, halkı yürüyüşe katılmaya çağırdı.