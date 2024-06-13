Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Besin Maddeleri Tüzüğü’nde yapılan değişiklikleri eleştirerek, gıda mühendislerinin, tüketicilere "etiketleri mutlaka okuyun" çağrılarını hatırlattı.

CTP Basın Bürosu'nun açıklamasına göre, Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hükümetin tüzükte sık sık değişiklik yaptığına işaret ederek şunları belirtti:

“Bu aralar hükümetin Besin Maddeleri Tüzüğü üzerinde tepişme dönemi. Zırt pırt değişiklik yapılıyor. Her zamanki gibi başta Gıda Mühendisleri Odası olmak üzere, ilgili kurumlar ve uzmanlarla istişare yapmadan.

Tüzükte bir madde var. Gıda maddeleri üzerindeki etiket bilgileri Türkçe ve/veya İngilizce olacak diyor. Orijinalinde başka bir dilde ise, çevirisi yapılacak ve çeviriyi içeren etiket ürünün üzerine yapıştırılarak ülkeye girecek.

Anlaşılan ithalatçılar şikayetçi olmuş. Ülkeye girmeden etiket yapıştırılması sıkıntılı. Girdikten sonra, tüketiciye ulaşmadan önce yapıştırılması yeterli. Buraya kadar anlıyorum.

Ama bu şikayet üzerine Bakanlar Kurulu tüzüğü değiştiriyor ve İngilizce ve/veya Türkçe içerikli etiketin yapıştırılması şartını tamamen kaldırıyor. Şimdi tüzükte böyle bir şart yok."

Erhürman, paylaşımında, gıda mühendislerinin tüketicilere mutlaka etiketleri okumaları çağrısı yaptığına işaret ederek, "Gelin görün ki bu durumda etiketin yalnızca Arapça, Çince, vs. olmasının önünde hiçbir engel yok! Tüketici anlamazsa anlamasın" ifadelerine yer verdi.

Tufan Erhürman, hükümetin "beceriksiz ve basiretsiz" olduğunu da öne sürdü.