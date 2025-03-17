CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere iki örgüt arasındaki temasın güçlendirilmesi ve güncel siyasi konjonktür hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Gençlerin yaşadığı sorunların da dile getirildiği toplantıda, iki partinin gençlik yapılanmalarının gelecekte daha sık bir araya gelmeye devam edeceği vurgulandı.

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros, Genel Sekreter Deniz Kim, Mali Sekreter Enç Yılmaz ve Sivil Toplum ve Emek Sekreteri Berkan Bengihan toplantıya katılırken, CHP’yi temsilen ise CHP Gençlik Kolları Dış İlişkiler Komite Başkanı Yiğit Şafak Karip toplantıda hazır bulundu.