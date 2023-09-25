Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yaptı.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kurtuluş Lisesi’ni ziyaret ederek ekonomik krizden etkilenen ihtiyaç sahiplerini tespit eden Güzelyurt Gençlik Örgütü üyeleri, yaptıkları bağışları öğrencilere teslim etti.

CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi ayrıca, okul ziyareti esnasında öğrencilerin sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyerek sohbet etme fırsatı da yakaladı.