Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocağı, dün Bahar Şenliği Sporting Turnuvasını yaptı.

CTP’den verilen bilgiye göre, beş kategoriden oluşan turnuvaya, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal ve CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocak Başkanı Gülcem Gündağ katıldı ve kazananlara ödülleri takdim edildi.

Açıklamaya göre beş kategoride kazananlar şöyle:

“Genç kategori ödüllerini kazananlar: “1-Halil Turay, 2- Laran Nazlı, 3- Baran Nazlı

Avcı kategori ödüllerini kazananlar: 1-Cemal Öncüler, 2-Cem Güleryüz, 3-Göker Madencioğlu

Atıcı kategori ödüllerini kazananlar: 1-Hakan Yamaner, 2-Ali Somoncu, 3-Sinan Kuşçu

Veteran kategori ödüllerini kazananlar: 1-Ahmet Yamaner, 2-Ali Aşık, 3-Bülent Kibar

Kadın kategori ödüllerini kazananlar: 1-Derya Hüseyin, 2-Emine Özçetiner , 3-Melek Güleryüz."