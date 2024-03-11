Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla “Filistin Sorunu, Ortadoğu ve Ötesi Paneli” düzenleyeceğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP eğitim merkezi PEMER tarafından organize dilen panel, 14 Mart Perşembe akşamı 19.00’da KTAMS Barış Salonunda yer alacak. Panelde gazeteci yazar Fehim Taştekin, akademisyenler Prof. Dr. Nur Köprülü ve Prof. Dr. Omar Mustafa konuşacak.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler de dahil birçok uluslararası örgüt tarafından "Bitmek bilmeyen ve derinleşen bir trajedi, yeryüzündeki cehennem" olarak tanımlanan Gazze’de yaşananların büyük bir insanlık ayıbı olarak durmaya devam ettiğine işaret edildi.

CTP’nin panelle ilgili açıklamasında şöyle denildi:

“Savaşlar, insanlığın en karanlık anlarını, yıkımını ve acılarını temsil ederken, en büyük insanlık ayıbı ve barbarlığın ta kendisidir. CTP, barbarlığa karşı insanlıktan ve uygarlıktan yana taraf olmak bilinciyle bu karanlık süreci yakından takip etmektedir. Başta Filistin Sorunu olmak üzere Ortadoğu’da yaşananları daha iyi anlamak, yanı başımızdaki coğrafyada olup-bitenlere daha güçlü ses vermek için bölgede yaşananları en iyi analiz edebilen, alanında uzman akademisyenlerle ‘Filistin Sorunu, Ortadoğu ve Ötesi Paneli’ gerçekleştiriyoruz.

Partimizin eğitim merkezi PEMER tarafın organize edilen panelde; bölgede yaşananları en yakından takip eden gazeteci yazar Fehim Taştekin, yine bölgedeki siyasi gelişmeleri bize en iyi aktarabilecek ülkemizin önde gelen Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Nur Köprülü ve o coğrafyayı yakından tanıyan Prof. Dr. Omar Mustafa’nın panelist olarak yer alacaktır. 14 Mart 2024 Perşembe günü, saat 19.00’da KTAMS Barış Salonunda gerçekleştirilecek panele tüm halkımız davetlidir.”