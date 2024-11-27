Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), erken seçim çağrısını yineleyerek, hedeflerinin yalnızca erken seçim değil, aynı zamanda reform ve dönüşüm olduğunu belirtti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Hükümet olarak anılan ortaklığın ülkeyi yönetme kapasitesi, uyumu ve yeteneğinden tümüyle uzak olduğunu her gün yeniden anlıyoruz” denildi.

Açıklamada, halkın hükümete, koalisyon hükümetinin her bir üyesinin de birbirine güvenmediği iddia edildi. Hükümet içerisinden gelen erken seçim yorumları ve istifa açıklamalarıyla ortaya çıkan tablonun, iradenin gerçek sahibine yani halka teslim edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ‘erken seçim’ çağrımızı yineliyor, halkımızdan ve sivil toplum örgütlerimizden bu yönde baskıyı artırmasını bekliyoruz” denildi.

CTP’nin, hedefinin yalnızca erken seçim değil, aynı zamanda reform ve dönüşüm olduğu kaydedilen açıklamada, “Biz varız, kararlıyız. Ülkemiz, halkımız, çocuklarımız için çok daha güzel bir geleceği hep birlikte kuracağız. Cumhuriyetçi Türk Partisi, toplumun ve Kıbrıs’ın uzun vadeli değişim ve dönüşümüne hizmet eden bir vizyonla göreve hazırdır” ifadelerine yer verildi.