Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümete "Disiplin Tüzüğü’yle yeniden oynamaya kalkmayın" çağrısında bulundu.

CTP, konuyla ilgili açıklamasında, hükümetin tamamen "tepeden inmeci" bir anlayışla Disiplin Tüzüğü’nü değiştirmesiyle başlayan eğitimdeki tartışmalar ve yaratılan suni gündemin, toplumu fazlasıyla huzursuz edip endişelendirdiğine işaret ederek, "Çocuklarımızın eğitim hakkının böylesi yapay kriz ve dayatmalarla ellerinden alınmasına, okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin huzursuz edilmesine, hedef gösterilmesine var gücümüzle karşı durmaya devam edeceğiz" vurgusu yaptı.

CTP olarak ilk andan itibaren konuya soğukkanlı yaklaşılması ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğine dikkat çektiklerinin belirtildiği açıklamada, söz konusu olanın eğitim ve çocuklar olduğu ifade edildi.

“Hükümetin toplumsal itirazlar üzerine tüzük değişikliğini geri çekmesi olması gerekendi. Ne var ki Eğitim Bakanlığı, on yıllardır var olan uygulama yerine dayatmacı bir anlayışı tercih etmiş ve konu kapanacağı yerde yeniden alevlenmiştir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, CTP olarak baştan itibaren sorunu çözmeye odaklı, çatışmayı önleyici, çocukları koruyan bir hassasiyetle davrandıkları ve böyle davranmaya da devam edecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Bu noktada başta Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olmak üzere hükümeti uyarma ihtiyacı hissediyoruz. Sakın ola tüzükle yeniden oynamaya kalkışmayın.” denildi.

CTP, öğretmen sendikalarının yarın yapacağı protesto eyleminde de sokakta ve halkla kol kola olacağını belirtti.