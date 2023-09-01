Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) "bölünmüş adanın" birleştirilmesi için sorumluluk üstlenen herkesle yan yana omuz omuza mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

CTP Basın Bürosu 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Barışın değerini en çok çatışmayı ve savaşı yaşayanlar bilir” ifadelerinin yer aldığı mesajda, Kıbrıslıların, savaşın ve çatışmaların acılarını yıllar boyunca tecrübe etmiş bir coğrafyanın insanları olarak, geride binlerce ölüden, kayıptan ve hayatları bir daha asla eski hale gelemeyecek kayıp yakınlarından başka hiçbir şey kalamayacağını acı bir şekilde tecrübe ettiği hatırlatıldı.

Savaş sonrasında çatışmanın durmuş olmasının “barış” anlamına gelmediği, gerçek manasıyla bir barışın inşa edilmediği coğrafyalarda ortaya çıkan statükonun hiçbir toplum veya hiçbir toplumsal sınıf için sürdürülebilir olmadığı kaydedilen mesajda, barış inşa etmenin dünyaya ve insanlığa karşı en büyük sorumluluk olduğuna değinildi.

CTP mesajında şunlara da yer verildi:

“CTP olarak kurulduğumuz günden bu yana katıksız bir şekilde barışı savunan ve bunu yalnız kendi coğrafyası için değil en yakın coğrafyasından başlayarak tüm dünya için düşleyen, en zorlu zamanlarda bile barışın yanında durmayı en temel sorumluluğu olarak kabul eden bir parti olarak başta adamız Kıbrıs’ta barışın gerçek anlamıyla tesis edilebilmesi için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, bölünmüş adamızın iki toplumlu, iki kesimli, toplumların siyasal eşitliğine dayalı bir federasyonla yeniden birleşmesi için sorumluluk üstlenen herkesle ve her örgütle yan yana, omuz omuza mücadeleye devam edeceğimizin bir kez daha altını çizeriz.”