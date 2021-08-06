Dr. İlker İpekdal

Pandeminin başından beri Covid-19 hasta kayıtların düzenli tutulması konusunda yoğun uyarılarda bulunduk.
Çünkü Covid-19’un sıradan bir hastalık olmadığını, sadece akciğeri değil, beyin, kalp, damar gibi organ ve dokuları da etkilediğini, genel bazı şikayetlerin aylarca sürebileceğini öğrendik.
Uzamış Covid-19 (Post-Cvid-19) denilen durumların her 3 hastanın birinde görülebilme risklerini konuştuk.
Peki bizde Covid-19 hastalarına yönelik genel yaklaşım nedir?
Gelin önce verilere birlikte bakalım:
Pandeminin başından bu yana yaklaşık 12.000 kişiye Covid-19 tanısı konulmuş.
Hali hazırda yaklaşık 1.500 kişi de Covid-19 tanısı ile takip ve tedavi altında.
Bu kadar hastaya birçok tetkik yapıldı.
Bu kadar hastaya ilaçlar verildi.
Bu kadar hastanın taburcu edildikten sonra takipleri bırakıldı.
Tüm bu Covid-19 tanısı ile tedavi gören hastalara çıkışta epikriz adı verilen hasta çıkış belgesinin verilmesi gerekirdi.
Verilmedi!
Tüm bu Covid-19 tanısı ile tedavi gören hastaların, kısa-orta-uzun vadeli ek sağlık sorunlarının gelişip gelişmediklerinin takibi amaçlı bir taburcu sonrası takip sisteminin kurulması gerekirdi.
Kurulmadı!
Bu hastalarla ilgili bilimsel klinik çalışmaların yapılarak bilim camiası ile paylaşılması gerekirdi.
Yapılmadı!
Ve en acısı, Covid-19 tanısı ile tedavi görmüş hasta, bunu ispatlayamıyor!
Evet, bire bir şahit olduğum örneklerden yola çıkarak görüyorum ki, Covid-19 tanısı alan ve özellikle de otellerde tedavi gören hemen hiçbir hastanın elinde Covid-19 geçirdiğini ispatlayacak resmi bir belge yok!
Belge almak isteyen bir hasta ise nereye ve kime müracaat edeceğini bilemiyor!
Geçtim bilimsel çalışmayı, hastaların hastalığını olduğunu ispat sorunu var bu curcunalı Covid-19 ortamında!
Sağlık Bakanlığı hiç zaman kaybetmeden, Covid-19 tanılı bir hasta ister hastanede, ister pandemi otelinde tedavi görmüş olsun, mutlaka takip ve kayıt sistemine alınmalıdır.
Ellerine Sağlık Bakanlığı ya da ilgili başhekimlik onaylı, Covid-19 hastalığını geçirdiğine dair bir belge mutlaka verilmelidir.
Hastalara yapılan tetkiklerin sonuçlarının bir kopyası mutlaka hastalara da verilmelidir.
Bu hastalar Uzamış Covid-19 açısından da mutlaka takip altında tutulmalıdır.
Medyatik yönünün ağır bastığı Covid-19 mücadelemizde, konuya sadece abaküs penceresinden değil biraz da bilimsel pencereden yaklaşmanın önemini kavradığımız an virüsle mücadelede de öne geçeceğimiz unutulmamalıdır.