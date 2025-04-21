Concorde Luxury Resort'tan Anlamlı 23 Nisan Kutlaması: Geleneksel Çocuk Şenliği 4. Kez Düzenleniyor

Concorde Luxury Resort, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Geleneksel hale gelen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin dördüncüsü, bu yıl da çevre köylerden gelen minik misafirleri ağırlayacak.

Yedikonuk, Büyükkonuk, Çayırova, Ziyamet, Mehmetçik ve Kumyalı ilkokullarından davet edilen öğrenciler, 23 Nisan’da Concorde Luxury Resort’un ev sahipliğinde gerçekleşecek şenlikte birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşacak. Yüz boyama stantlarından şişme oyun parkurlarına kadar birçok renkli aktivitenin yer alacağı etkinlikte, çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkaracak.

Her yıl yüzlerce çocuğu misafir eden Concorde Luxury Resort, bu etkinlikle sadece bir bayramı kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışıyla çevre köylerdeki çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmayı da amaçlıyor.

Bölge halkı tarafından da büyük takdir toplayan bu özel etkinlik, hem çocukların yüzünü güldürmeyi hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlamayı sürdürüyor.