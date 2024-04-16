Fatma Nur Özoğul ve Violeta Ivanova’nın, post-modern ve küreselleşmiş dünyada somut olmayan kültürel mirasın önemini ele aldığı "Collective Future" sergisi 23 Nisan 19.00'da Goethe-Institut Lefkoşa'da açılacak.

Sergi öncesi yarın 18.30- 20.30 arasında Home Café’de “Kahve İçimi ve Fal Bakımı Etkinliği”, 20 Nisan'da 10.00 -12.30 arasında Home for Cooperation’da 7-12 yaş çocuklara yönelik “Karakter Tasarımı Atölyesi” de düzenlenecek.

Sergiyle ilgili açıklamada Kıbrıs toplumunun geleceğine spekülatif bir bakış sunmanın amaçlandığı sergiyle bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili tartışmaları teşvik etmenin hedeflendiği kaydedildi. Yerel kahve okuma geleneğinden esinlenen projeyle, "Lefkoşa'daki tüm toplulukları bir araya getirme ve birlikte bir fincan kahve içme" daveti yapılıyor.

11 Mayıs’a kadar sürecek sergi, salı- cuma 16.00- 19.00, cumartesi 11.00- 14.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi 1-6 Mayıs tarihleri arasında resmî tatil nedeniyle ziyarete kapalı olacak.

(DOĞ/FEZ)