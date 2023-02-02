Lefkoşa Devlet Hastahanesinde yatmakta olan bir hastamız için çok acil A rh negatif kana ihtiyaç vardır.

Polis Genel Müdürlüğü: “Polis tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir” Polis Genel Müdürlüğü: “Polis tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir”

Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0 (533) 876 95 35 nolu telefona başvurmaları önemle rica olunur.