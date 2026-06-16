Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, son toplantıya eğitimciler, ebeveynlerin temsilcileri, hukuk, sağlık ve bilgisayar uzmanları gibi grupların katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tartışmaların AB ile ortak ülkelerde dijital ortama ilişkin iyi uygulama örneklerine ve çevrimi içi ortamda çocuk sağlığının korunmasında velilere düşen görevlere odaklanıldığı aktarıldı.

Aşırı sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde etkisini araştırmak üzere yapılan "Eurobarometer" anketine atıfta bulunulan açıklamada, Avrupa'da her 3 çocuktan 1'inin aşırı kullanım nedeniyle "stresli, üzgün ve dışlanmış" hissettiği kaydedildi.

Açıklamada, çocukların yüzde 45'inin sosyal medyayı kullanırken kendilerini başkalarıyla kıyasladığı, yaklaşık dörtte birinin de çevrim içi ortamda sorunlu içeriklerle karşılaştığı belirtildi.

Avrupa genelinde çocukların okul günlerinde ortalama 4,5 saat, hafta sonları da yaklaşık 6 saat 6 dakika ekran başında vakit geçirdiklerinin kaydedilen açıklamada, "En çarpıcı olan şey de çocukların yüzde 14'ünün günde 10 saatten fazla ekran başında zaman geçirdiğini bildirmesi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, çocukların sosyal medya kullanmaya başladığı yaşla ekran başında geçirdikleri süre arasında "güçlü bağlantı" olduğunun tespit edildiği aktarılarak, 10 yaşından önce başlayanların hafta sonlarında ekran sürelerinin günde ortalama 7,5 saat, 14 yaşından sonra başlayanların ise yaklaşık 5 saat 42 dakika olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyanın insanları "birbirine bağlayabileceğini ve ilham verebileceğini" ancak anketin bulguları doğrultusunda çevrim içi platformların çocukların sağlığı üzerindeki etkisini görmezden gelemeyeceklerini vurguladı.

Von der Leyen, anket sonuçlarının "değişim zamanının geldiğinin açık işareti" olduğunu ifade etti.

Çocukların çevrim içi güvenliğini ele alan ve sosyal medyaya erişim için yaş sınırlamasına duyulan ihtiyaç hakkında araştırma yapan özel panel, ilk olarak 5 Mart'ta toplanmıştı.

Panel, önerilerini 13 Temmuz'da von der Leyen'e sunacak.