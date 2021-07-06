Dr. İlker İpekdal

Dünyada ilk Covid-19 aşısı Pfizer-BioNTech, 30 Aralık 2020 tarihinde İngiltere’de 91 yaşındaki Margaret Keenan’a yapıldı.
O günden günümüze kadar dünya genelinde 3 millyar 170 milyondan fazla Covid-19 aşısı yapıldı.
Aşı ile öngörülen toplumsal bağışıklığa henüz ulaşılamadı.
Ne zaman ulaşılacağı da aslında muamma.
Dünya virus pandemisi tarihine baktığımızda, hiçbir virus pandemisinin 2.5 yıldan fazla sürmediğini görüyoruz.
Bunun sebebi, pandemic nedeinyle kazanılan sürü bağışıklığı ve virüsün doğası gereği zamanla zayıf mutasyonlara uğrayarak daha etkisiz hale gelmesi.
Ancak, bu sefer ne hikmettir ki, bu yeni tip Koronavirüs, pek kural tanımıyor.
Sürekli mutasyona uğruyor ve her uğradığında da biraz daha bulaştırıcı oluyor.
İngiltere’de ortaya çıkan Kent (alfa) mutasyonu, özellikle çocukları da hastaneye yatıracak klinik tablo oluşturabildiği için herkesi korkutmuştu.
Çok şükür ki korkulan olmadı ve çok sınırlı çocuk vakası ile kurtardık, genel anlamda beklenen pik de olmadı.
En son Hindistan’da ortaya çıkan delta varyantı ise hepimizin morallerini bozdu.
Çünkü bu variant %60’a kadar aha bulaştırıcı idi.
Nüfusunun %81’ini aşılayıp maskeyi terk eden İsrail’de bile 4. Dalga uyarısı yapıldı.
Kapalı alanlarda yeniden maske zorunluluğu getirildi. Vatandaşların mecbur kalmadıkça yurt dışına gitmemeleri önerildi (https://tr.euronews.com/2021/06/23/nufusun-yar-s-ndan-fazlas-as-lanan-israil-de-delta-varyant-nedeniyle-yeni-dalga-riski-covi?fbclid=IwAR2zQ6xorGArNgTQywOI5KkLL0BfI1epw-bvhvKGv0ssTzi6M_NYZh5itjs).
Birleşmiş Milletler 5 gün önce yaptığı açıklamada, delta varyantının 98 ülkede görüldüğünü belirtti (https://news.un.org/en/story/2021/07/1095252).
Ve Covid-19 vakalarında yeniden artış söz konusu. Üstelik, azalmasını beklediğimiz yaz döneminde!
O zaman sorumuzu soralım:
Önlemler almamıza rağmen neden dönem dönem vaka artışlarını yaşıyoruz?
Cevaplarını da verelim:
- Bulaştırıcılık oranı yüksek mutasyonların ortaya çıkması.
- Aşılama ile dünya genelinde yeteri kadar toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşamamız.
Şimdi de birkaç gün önce CNN’de yer alan habere bir göz atalım. Haberde, Amerika Birleşik Devletleri’nde Vanderbilt Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü ve aynı zamanda Billve Melinda Gates Vakfı tarafından finance edilen Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kuruluşu’nda da görevli Dr. William Schaffner’in: ‘’Aşılanmamış insanlar patansiyel varyant fabrikalarıdır.’’ açıklaması paylaşıldı (https://edition.cnn.com/2021/07/03/health/unvaccinated-variant-factories/index.html).
Buna ilaveten, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) de, 12 yaş üzeri herkesin mümkün olan en kısa sürede aşılanması önerdi. Pandeminin sona ermesinde yaygın aşılamanın önemini vurguladı. Çocukların diğer aşılarıyla birlikte COvid-19 aşısını da yaptırabileceğini duyurdu (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html).
Aşı çalışmalarına baktığımızda ise, önde gelen Covid-19 aşısı firmalarının ortada hiçbir açıklama ve sebep yokken, 6 aydan 18 yaşına kadar tüm çocuklarda aşı çalışmaları yaptıklarını görüyoruz. Daha sonra da yetkili ve etkili kuruluşlardan ardı ardına, çocukların da aşılanması gerektiği ikazlarını almaya başlıyoruz.
Sözü uzatmadan, gelecekte çocuklarımıza Covid-19 aşı yaptırma gerekçelerimizi tahmin edip bir köşeye not alalım:
- Aşı olmayan çocuklar gizli taşıyıcıdır ve bulaşın önemli nedenlerindendir.
- Çocuklar da aşı programına dahil edilmedikçe dünya genelinde toplumsal bağışıklık sağlanamayacaktır.
- Aşı olmayan çocuklar, yeni mutasyonlarin gelişmesi adına potansiyel fabrika göervi görüyorlar.
- Aşı olmayıp da Covid-19’a yakalanan çocuklarda Covid-19 asemptomatik bile seyretse bile, virus yükleri nedeniyle ileriye yönelik başka hastalıklar yaşama riskleri artabilir.
Ve son olarak yüz yüze eğitim konusunu da yorumlayalım.
Bakarsınız Covid-19 aşısını yaptıran çocuklar yüz yüze eğitimi hakederken, aşı yaptırmayanlar online eğitime razı olacaktır.
Tıpkı büyüklerin ülkeden ülkeye giderken yanlarında taşıyacakları dijital uçuş sertifikası gibi…
Görüldüğü üzere, süreç içerisinde hiç farkında olmadan çocuklarımız adına aşı çemberi daralıyor.
Belki de ayarları ile oynanan pandeminin gerçek hedefi çocuklarımızdır… Kim bilir?