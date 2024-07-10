- Erdal: “Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısını bu kürsüden açıklamaya utanıyorum”

-- “Töre: “Meclis’in en anlamlı genel kurulu sayenizde oldu”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul salonunda “Gazze’deki Çocuklar Ölmesin” konulu temsili bir toplantı yapan bir grup çocuk, "Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin çağrısı"nda bulundu.

Meclis Genel Kurulu’nda savaştan ve açlıktan çocukların ölmemesi için seslerini duyurmak istediklerini ifade eden çocuklar, Barış Gücü ve diğer ülkeleri buna seyirci kalmayıp, üstlerine düşen görevi yerine getirmelerini istedi.

Dört İşlem Eğitim Merkezi’nden 60 çocuk, 4 İşlem Eğitim Merkezi Direktörü Serhat Bayar ve öğretmenleri eşliğinde "yasama, yürütme ve yargı organları öğrenme etkinlikleri" kapsamında Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin de çocuklara hitap ettiği ziyarette, genel kurul sıralarına oturan öğrencilere Meclis Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan tarafından meclis işleyişi hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilerden Deniz Erdal bir konuşma yaptı, Esma Hüsnü Acer ve Sahil Serman da şiir okudu.

- “Töre: “Meclis’in en anlamlı genel kurulu sayenizde oldu”

Zorlu Töre, öğrencilerin, Filistinli çocuklarla dayanışma maksadıyla Meclis’e gelerek, seslerine duyurma çabalarının çok anlamlı olduğunu kaydederek, Gazze’de çocukların yaşadıklarına dikkat çekti.

Filistin’de bir canavarlığın, vahşetin ve alçaklığın sürdürüldüğünü ve Avrupa, Amerika ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu saldırıları durdurmadığını belirten Töre, şunları söyledi:

“146 ülke Filistin devletini tanıyor ama Filistinli çocuklar, insanlar katlediliyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor. Ama bizim kılımıza kimse dokunamıyor. Çünkü Türkiye çok güçlüdür, Türk ordusu çok güçlüdür. Ve biz Türkiye'nin de sayesinde buradaki mücahitlerin sayesinde özgürlük içinde yaşıyoruz.”

Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs’ta da 1974 Mutlu Barış Harekatı öncesi Kıbrıs Türk halkının zulme uğradığını hatırlatarak, öğrencilerin ellerinde salladığı ay yıldızlı 2 bayrağın özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi olduğunu kaydetti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün özgürlükten, bağımsızlıktan ve vatandan asla vazgeçmediğine de işaret eden Töre, "Onun için bizler de KKTC’ye sıkı sıkıya sarılacağız. Asla devletten, bağımsızlıktan ve bu dalgalandırdığınız ay yıldızlı bayraklardan vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

- Deniz Erdal: “Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısını bu kürsüden açıklamaya utanıyorum”

Eğitim merkezi öğrencilerin Deniz Erdal, burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin geleceğinin o ülkenin çocuklarının iyi bir eğitim almasından ve yetişmesinden geçtiğini vurguladı. Erdal, çocukların gelecekte elde edeceği başarıların sadece ülkelerinin değil, tüm insanlığın geleceğinin aydınlatılmasında rol alacağını kaydederek, Anavatan Türkiye’nin KKTC’nin ayakları üzerinde durması için desteği devam ederken, kendilerinin de çağdaş ülkelerin uygulamalarının KKTC’de de olması için çok çalışacaklarını belirtti.

Bugün dünyanın birçok yerinde devam eden savaşlardan en çok etkilenenin masum çocuklar olduğunu söyleyen Deniz Erdal, “7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze'ye açmış olduğu savaşta 15 bin 350 çocuk yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren çocukların oranı yüzde 44 olurken, açlıktan ölen çocukları bu kürsüden açıklamaya bile utanıyorum.” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün savaştan ve açlıktan çocukların ölmemesi için seslerini duyurmak istediklerini ifade eden Erdal, tüm yaşananlara seyirci kalan ülke ve kurumları göreve çağırdı. Deniz Erdal, “Savaşlar olmasın… Gazze’deki çocuklar ölmesin.” diyerek konuşmasını sonlandırdı, diğer öğrenciler de aynı sloganı taşıyan pankartlar kaldırdı.

Temsili Genel Kurul, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı.