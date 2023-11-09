Hırvatistan genelinde son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları nedeniyle Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği belirli ürünlerini önlem olarak raftan çekme kararı aldı.

Ülkenin sahil kenti Rijeka'daki bir kafede Coca Cola gazlı içeceği ve firmanın suyunu içtiği belirtilen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rijeka'daki olayın ardından ülke genelinde ilgili markanın içeceğinden zehirlendikleri iddiasıyla 34 kişinin hastaneye başvurduğu belirtildi.

Coca Cola Hırvatistan Temsilciliği, yaptığı açıklamada, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir duruma neden olmak istemediklerini belirterek zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu iddia edilen ürünleri market raflarından çekme kararı aldıklarını ifade etti.

Devlet Müfettişler Ofisi de şüpheli ürünlerin raftan çekilmesi talebinde bulunarak olay netleşene kadar ürünlerin temininin durdurulmasını istedi.

Yerel medya ise yapılan analizlerde, zehirlenme vakalarıyla ilgisi olduğu öne sürülen içeceklerde sorunlu içerik bulunmadığını kaydetti.