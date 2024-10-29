Olay, "CNN Newsnight with Abby Phillip" programında, katılımcıların, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Madison Square'da düzenlediği mitingden bahsettikleri esnada Girdusky'nin, Hasan'ın "sık sık Yahudi karşıtı olarak damgalandığı" hakkında yorum yapmasıyla başladı.

Filistinlilere verdiği destekten ötürü bu tür saldırılara alışkın olduğunu söyleyen Hasan'a karşılık, Girdusky, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayına gönderme yaparak, "Umarım çağrı cihazın patlamaz." ifadesini kullandı.

- CNN'den "kanalda ırkçılığa yer yok" mesajı

CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN'de ya da yayınımızda ırkçılığa ya da bağnazlığa yer yoktur." denildi.

Görüş ayrılıklarına sahip kişiler arasında düşünceli konuşmaların ve tartışmaların teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Konuklarımızın küçük düşürülmesine ya da nezaket sınırlarının aşılmasına izin vermeyeceğiz. Ryan Girdusky kanalımızda tekrar hoş karşılanmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Girdusky ise CNN'in kararına yanıt olarak X hesabında yaptığı paylaşımda, kanalı çifte standart uygulamakla suçlayarak, "Anlaşılan o ki şaka yaparsanız CNN'e çıkamıyorsunuz." dedi.

- Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı. Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.