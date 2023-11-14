ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, çalışanlarına gönderdiği bir elektronik postada, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yaklaşımı konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık yaşandığını kabul ettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre Blinken, bakanlık çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, "Birçoğunuz için bu krizin yol açtığı acıların derin bir bedel ödettiğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Blinken, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların ve bu krizde acıya maruz kalan diğer sivillerin görüntülerini görmenin iç burkucu olduğunu belirterek, "bunu kendisinin de hissettiğini" kaydetti.

Bakanlıktaki bazı çalışanların Gazze konusunda hükümetin benimsediği yaklaşımlara katılmayabileceğini ifade eden Blinken, "çalışanların, neyin daha iyi yapılabileceği konusunda görüşleri olabileceğini" belirtti.

Blinken, Gazze'de çok fazla Filistinli sivilin öldüğüne dikkati çekerek "Gazze'nin Batı Şeria ile birleşerek Filistinliler tarafından yönetilmesine inanıyoruz. Bölgenin yeniden inşası sürdürülebilir bir mekanizmayla desteklenmelidir." ifadelerine yer verdi.

- ABD'li 100 diplomattan Biden'ın İsrail politikasını eleştiren bildiri

ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçlamıştı.

Diplomatların imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtilerek, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edilmişti.